ترامب يدين أحداث الكونجرس: لن أسمح لأنصاري بمضايقة الأمريكيين

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أحمد جودة - القاهرة - نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلمة مسجلة، قبل قليل، أدان خلالها العنف وأحداث الشغب التي حصلت في الكونجرس الأمريكي يوم 6 يناير الجاري.

وقال ترامب في الكلمة، التي نقلتها قناة العربية: تلقيت تقارير عن تظاهرات في الأيام المقبلة لكننا لن نقبل بالعنف، ووجهت المؤسسات الفدرالية لتأمين الموارد كافة للمحافظة على الأمن.

وأكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته: لن نسمح لأنصارنا بمضايقة الأميركيين، وأدعوا المواطنين لأميركيين إلى تجاوز "انفعالات اللحظة".