عاجل .. ضربة جديدة .. سناب شات يقرر إغلاق حساب ترامب

جدة - نرمين السيد - أفاد موقع "أكسيوس" الإخبارى الأمريكى، بإعلان منصة التواصل الاجتماعى "سنابشات"، أنها بصدد حظر الحساب الرسمى للرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب فى 20 يناير المقبل.





وتنضم "سنابشات" لمجموعة من نظيراتها اللاتى قررن إغلاق حساب ترامب على خلفية اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول فى السادس من يناير الجارى، بالتزامن مع جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان موقع فيسبوك قد أعلن غلق حساب الرئيس المنتهية ولايته عبر منصته، متخذًا القرار ذاته على منصة "إنستجرام" التابعة له.

إغلاق حساب ترامب على سناب شات

وفى إجراء مماثل، أغلق مواقع التدوينات القصيرة "تويتر" حساب ترامب نهائيًا فضلا عن 70 ألف حساب آخر لارتباطهم بحركة "كيو أنون - QAnon"، التى تروج لنظرية المؤامرة وتحتسب دونالد ترامب بطلا.

وفى قرار تاريخى صوت مجلس النواب الأمريكى، مساء اليوم الأربعاء، للمرة الثانية لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الرئيس الحالى، بتهمة التحريض على التمرد على خلفية أحداث الكونجرس.