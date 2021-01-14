فيديو .. أول تعليق من ترامب بعد تصويت النواب الأمريكى لعزله

جدة - نرمين السيد - عبر الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترمب عن صدمته بسبب أحداث العنف التى ارتكبها مؤيدوه فى 6 يناير الماضى باقتحام الكونجرس، متوعدًا بمحاسبة كل من شارك فى هذه الأحداث.





وخلال كلمة بثها حساب البيت الأبيض على "تويتر" قال ترامب الذى بدا متجاهلا قرار مجلس النواب الأمريكى لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلته: "أريد أن أكون واضحا جدا، إننى أدين بشكل غير قابل للتفسيرات العنف الذى شهدناه الأسبوع الماضى، مضيفًا: "لا مكان على الإطلاق لأعمال العنف والتخريب فى بلادنا، ولا مكان لها فى حركتنا.. والدفاع عن هيمنة القانون من شأنه جعل أمريكا عظيمة من جديد".

وتابع: "عصابات العنف تتحدى كل ما أؤمن به أنا، وكل ما تدافع عنه حركتنا"، مشيرًا إلى أنه ليس من الممكن أن يقوم أنصاره الحقيقيون بدعم العنف السياسى، أو إبداء عدم الاحترام بحق أجهزة الأمن أو العلم الأمريكى.

عزل ترامب

واستكمل ترامب المنتهية ولايته: "شهدنا عنفا سياسيا خرج عن السيطرة، شهدنا كثيرا جدا من الاضطرابات وأعمال الترهيب والتدمير، وهذا يجب أن يتوقف، إن كنتم من اليمينيين أو اليساريين.. الديمقراطيين أو الجمهوريين.. لا مبرر للعنف أبدا".

واستكمل ترامب: "شهدنا عنفا سياسيا خرج عن السيطرة، شهدنا كثيرا جدا من الاضطرابات وأعمال الترهيب والتدمير، وهذا يجب أن يتوقف، إن كنتم من اليمينيين أو اليساريين.. الديمقراطيين أو الجمهوريين.. لا مبرر للعنف أبدا".

وواصل: "الولايات المتحدة دولة قانون، وهؤلاء الذين تورطوا فى هجمات الأسبوع الماضى سيتم جلبهم للعدالة"، مردفًا: "أشعر بصدمة وحزن عميق بسبب المصيبة التى حدثت فى الكابيتول الأسبوع الماضي"، كما دعا كل الأمريكيين إلى "تجاوز انفعالات اللحظة".

وفى قرار تاريخى صوت مجلس النواب الأمريكى، مساء اليوم الأربعاء، للمرة الثانية لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الرئيس الحالى فى مسعى لعزله، بتهمة التحريض على التمرد على خلفية أحداث الكونجرس.