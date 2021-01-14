المغرب يسجل قفزة كبيرة فى حالات الإصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن المغرب رصد 1,266 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغت حصيلة الوفيات اليومية جراء الجائحة 26 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، سجلت الحصيلة اليومية للإصابات والوفيات الجديدة بمرض كوفيد 19 فى المغرب، يوم الأربعاء ارتفاعًا بأكثر من 400 حالة، حيث تم تسجيل 801 إصابة و17 وفاة أمس الثلاثاء.

وارتفع إجمالى عدد الإصابات بالفيروس التاجى فى المملكة إلى 455 ألفا و55 حالة، فيما أودى الوباء بحياة 7,810 أشخاص، منذ بدء انتشار الوباء فى مارس الماضى.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة المغربية، تعافى 1927 مصابا بكورونا، خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 429 ألفا و278 حالة.