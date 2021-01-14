وزير إسرائيلي يتنبأ بتوقيع اتفاق سلام مع 3 دول خليجية أخرى

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس الأربعاء، إنه يتنبأ بتوقيع اتفاق مع 3 دول خليجية قريبًا.
وأضاف "كوهين"، خلال حوار مع صحيفة "يدعوت أحرنوت"، "أتنبأ بتوقيع اتفاق سلام مع كل من السعودية وسلطنة عمان وقطر قريبا، والتقارب بين قطر والسعودية يزيد من الفرص للتطبيع مع إسرائيل".
وزعم الوزير الإسرائيلي أن هناك 4 دول سيتم توقيع اتفاقات التطبيع معها خلال الفترة المقبلة، دون تحديد تلك الفترة الزمنية، قائلاً "بالطبع نتوقع التوقيع على مزيد من الاتفاقات مع السعودية وسلطنة عمان وموريتانيا والنيجر خلال الأشهر القادمة".
وكانت الإمارات والبحرين وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، ثم يليهما المغرب والسودان خلال الشهرين الماضيين، برعاية من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
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