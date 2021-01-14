3.632 إصابة جديدة بـ كورونا فى تونس خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت تونس تسجيل 3,632 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كوونا المستجد، كما تُوُفِّىَ جراء الفيروس 72 شخصًا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.





ووفقًا لبيانات وزارة الصحة التونسية، وصل إجمالى الوفيات جراء مرض كورونا فى البلاد إلى خمسة آلاف و415 حالة، فيما أصيب بالفيروس التاجى حتى الآن 168 ألفًا و568 شخصًا.

وكانت قد قررت الحكومة التونسية فرض حجر صحى لأربعة أيام بدءًا من اليوم الخميس، حسب ما أعلنه وزير الصحة فوزى مهدى الثلاثاء، كما سيتم إغلاق المدارس حتى 24 يناير الجارى للحد من انتشار كورونا، وقال الوزير إن الموقف حرج للغاية وإن التطعيم باللقاح لن يكون ممكنا قبل فبراير.