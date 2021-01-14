3.632 إصابة جديدة بـ كورونا فى تونس خلال 24 ساعة

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة التونسية، وصل إجمالى الوفيات جراء مرض كورونا فى البلاد إلى خمسة آلاف و415 حالة، فيما أصيب بالفيروس التاجى حتى الآن 168 ألفًا و568 شخصًا.
وكانت قد قررت الحكومة التونسية فرض حجر صحى لأربعة أيام بدءًا من اليوم الخميس، حسب ما أعلنه وزير الصحة فوزى مهدى الثلاثاء، كما سيتم إغلاق المدارس حتى 24 يناير الجارى للحد من انتشار كورونا، وقال الوزير إن الموقف حرج للغاية وإن التطعيم باللقاح لن يكون ممكنا قبل فبراير.
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