ولى العهد السعودى يعلن تمويل 85% من البرنامج الاقتصادى العالمى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال بن سلمان، خلال مشاركته فى جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى، إن النسبة المتبقية سيغطيها تحفيز رأس المال الأجنبى من دول الخليج وجميع دول العالم، من أجل لدخول فى استثمارات القطاعات الواعدة والتقليدية ذات الكفاءة.

وأعرب ولى العهد السعودى، عن تقديره دور الشركاء الجادين والفاعلين الذين يقدمون قيمة مضافة فى نقل وتوطين المعرفة والتقنية وتعزيز المواهب داخل المملكة.

واستعرض الإنجازات التى حققتها السعودية منذ الإعلان عن رؤيتها لعام 2030، فيما يخص تضاعف الإيرادات غير النفطية، وتمكين المرأة فى سوق العمل، ورفع مستوى التنافسية فى بيئة الأعمال، وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة، والتحسن الكبير الذى شهده مجال حماية البيئة، والمبادرة بشأن الاقتصاد الدائرى للكربون التى أقرتها قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن عام 2020 كان مليئا بالتحديات وأن المملكة كانت جاهزة لذلك حيث أخذت رحلة التحول التى أطلقت قبل بضعة أعوام، كل محاور الدولة لأبعاد جديدة، فى الجوانب الاقتصادية والعمل الحكومى والنواحى الاجتماعية وخلقت فرص استثمارية نوعية.

وأوضح أن المملكة ستظل حريصة على التعاون الدولى مع الأصدقاء والشركاء فى مجتمع الأعمال ومشاركتهم هذه الفرص الاستثمارية الواعدة، انطلاقا من دورها القيادى فى الاقتصاد العالمي".