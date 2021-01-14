جدة - نرمين السيد - وقالت فى بيان لها، اليوم الخميس، إنه لم يتضح مَن الذى نفذ الهجوم الذى وقع على بعد حوالى 20 كيلومترا شمالى بلدة بامبارا- ماوديه بمنطقة تمبكتو.
وجاء فى بيان لوزارة الدفاع فى مالى أن جنود حفظ السلام القتلى كانوا من ساحل العاج.
جدير بالذكر، أن أفراد مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى مالى، يبلغ عددهم أكثر من 13 ألف جندى، بهدف الحد من العنف الذى تتسبب فيه جماعات مسلحة متعددة بشمال ووسط البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 3 أفراد وإصابة 6 آخرين من قوات حفظ السلام فى مالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.