مقتل 3 أفراد وإصابة 6 آخرين من قوات حفظ السلام فى مالى

جدة - نرمين السيد - وقالت فى بيان لها، اليوم الخميس، إنه لم يتضح مَن الذى نفذ الهجوم الذى وقع على بعد حوالى 20 كيلومترا شمالى بلدة بامبارا- ماوديه بمنطقة تمبكتو.

وجاء فى بيان لوزارة الدفاع فى مالى أن جنود حفظ السلام القتلى كانوا من ساحل العاج.

جدير بالذكر، أن أفراد مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى مالى، يبلغ عددهم أكثر من 13 ألف جندى، بهدف الحد من العنف الذى تتسبب فيه جماعات مسلحة متعددة بشمال ووسط البلاد.