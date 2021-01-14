ارتفاع جديد .. الصين تسجل 138 غصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة التابعة للحكومة فى الصين، أن البر الرئيس بالصين سجل 138 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعا من 115 إصابة عن الأمس.





وقالت "اللجنة"، فى بيان لها، اليوم الخميس، إن 124 من الحالات الجديدة كانت حالات إصابة محلية، ومن بينها 81 إصابة فى إقليم خبى الذى يحيط بالعاصمة بكين. كورونا فى الصين وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة بدون أعراض، والتى لا تعتبرها الصين حالات مؤكدة، ارتفع إلى 78 حالة من 38 حالة فى اليوم السابق، بينما بلغ إجمالى الإصابات المؤكدة بـ فيروس كورونا فى البر الرئيسى الصينى 87844 حالات وارتفع إجمالى الوفيات إلى 4635 حلاة وفاة.

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