فيسبوك يحذر: مؤشرات قوية على أعمال عنف ضخمة قبل تنصيب بايدن

قالت متحدثة باسم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الموقع يشهد زيادة في إشارات توحي باحتمال ارتكاب أعمال عنف منذ هجوم الكونجرس في 6 يناير الماضي.

وأضافت في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" الإخبارية، "الإشارات تتضمن دعوات لحمل السلاح أو شارات ميليشيات أو جماعات الكراهية".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قالت اليوم، إن مسئولين فيدراليين يدعون قادة الشرطة بالمدن الأمريكية الكبرى ليكونوا في حالة تأهب قصوى.

وأشارت الصحيفة إلى أن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية دعت إلى مراقبة علامات الاضطراب قبيل مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وأنها ستصدر نشرة وطنية لحث جميع الأمريكيين على توخي الحذر خلال الأيام المقبلة.

ومساء الأربعاء، صوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس.

وأيد 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، تشريع مساءلة ترامب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضه.

واقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس دونالد ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونجرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونجرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت.

وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا".

كما تم اعتقال أكثر من 70 آخرين، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.