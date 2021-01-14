أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، بتسجيل 56 وفاة و9388 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة إن من بين ما يقرب من 121485 اختبارا تم إجراؤها خلال الـ24 ساعة الماضية، 7.9% من هذه الفحوصات جاءت نتيجتها إيجابية، مبينة أن عدد الحالات النشطة هو حوالي 80 ألف حالة من بينها 1834 حالة في المستشفى.
وتأتي الأرقام الجديدة في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تخضع لإغلاق عام مشدد، بهدف الحد من ارتفاع الإصابات بالفيروس.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم أمس عن تسجيل رقم قياسي بإصابات كورونا بين عناصره بلغ 1506 حالات، وهو أعلى رقم لديه منذ بداية الوباء.
وأوضح أن جميع العناصر المصابين بالفيروس يعانون من أعراض خفيفة، كما يخضع 12 ألفا و339 عنصرا للحجر الصحي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.