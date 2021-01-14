الصين: تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا و138 إصابة بينها 124 حالة بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الخميس/ تسجيل حالة وفاة واحدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مقاطعة خبي شمالي الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 138 إصابة جديدة بينها 124 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 81 حالة في مقاطعة خبي و43 حالة في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87844 حالة وعدد الوفيات إلى 4635 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ 14 تم تسجيلها بواقع ثماني حالات في شنجهاي وثلاث حالات في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من بكين وخنان وقوانغشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4465 حالة غادر منها 4181 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 36 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82 ألفا و324 شخصا، وأن 30 ألفا و963 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.. مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 78 حالة جديدة بدون أعراض بينها 3 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 599 حالة منها 252 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 9385 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 161 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 842 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 8584 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 731 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

وفي سياق متصل، قال فنغ تسي جيان نائب مدير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - في تصريح اليوم - إنه من غير المرجح أن تسبب حالات (كوفيد-19) بدون أعراض عدوى واسعة النطاق طالما يتخذ الجمهور إجراءات وقائية.

وأضاف جيان أن مرضى كوفيد-19 بدون أعراض يحملون كمية صغيرة من الفيروس وأقل عدوى، وأنه عادة ما يتطلب الاتصال الوثيق المتعدد لفترة طويلة من الزمن دون حماية شخصية للحالات بدون أعراض لتسبب انتشار الفيروس.