نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إثيوبيا تعلن مقتل وزير الخارجية الأسبق بعملية عسكرية في إقليم تيجراي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الجيش الإثيوبي، اليوم الخميس، بيانًا أعلن فيه عن مقتل القيادي بجبهة تحرير تيجراي وزير الخارجية الأسبق سيوم مسفن وآخرين خلال معركة في الإقليم الواقع في شمالي البلاد.

وأضاف الجيش الإثيوبي: "تم القضاء على 4 من قيادات جبهة تحرير تيغراي بعد تبادل لإطلاق النار مع الجماعة المتمردة في منطقة نهر تكزي بالإقليم".

وكان الجيش الإثيوبي، شن منذ أواخر العام الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق ضد جبهة تحرير تيغراي التي كانت تتولى حكم إثيوبيا منذ تسعينيات القرن الماضي وذلك في أعقاب هجوم شنته الجبهة على القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية.