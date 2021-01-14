خلال 24 ساعة.. أمريكا تسجل أكثر من 224 ألف إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية، تسجيل 224 ألفا و258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 3 آلاف و848 حالة وفاة فى البلاد.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية، تسجيل 224 ألفا و258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 3 آلاف و848 حالة وفاة فى البلاد. وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فأن حصيلة الإصابات بالفيروس التاجى فى البلاد ارتفعت إلى 23 مليونا و71 ألفا و895 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 384 ألفا و 653 وفاة.

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