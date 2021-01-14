خبراء منظمة الصحة العالمية فى ووهان للكشف عن مصدر كورونا

جدة - نرمين السيد - وخضع فريق خبراء العالمية –وفقا لشبكة تليفزيون الصين الدولية "سى جى تى إن"- لاختبارات مسحات الحلق والأجسام المضادة فى المطار فور وصولهم، كما سيخضعون لإجراءات الحجر الصحى ذات الصلة المطلوبة بموجب تدابير مكافحة الأوبئة فى الصين قبل إجراء عملهم الميدانى. وكانت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، أعلنت فى وقت سابق أن خبراء من منظمة الصحة العالمية يبدأون زيارة ميدانية إلى الصين، لإجراء تعاون علمى مشترك مع العلماء الصينيين حول تعقب مصدر فيروس كورونا.

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