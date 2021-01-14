تركيا تتراجع عن لغة التصعيد وتقترح على واشنطن التعاون لحل الخلاف حول إس 400

جدة - نرمين السيد - فى خطوة جديدة لتهدئة التوتر، اقترح وزير الدفاع التركى، خلوصى أكار، على واشنطن التعاون الفنى لحل الخلاف حول أزمة S-400، مشيرا إلى أنه من الصعب التراجع عن صفقة المنظومة الروسية، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.





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