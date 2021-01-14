الهند.. إصابات كورونا تتجاوز 10 ملايين حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تم تسجيل أيضا 198 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 151 ألفا و727 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة فى الهند حاليا 213 ألفا و603 حالات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و146 ألفا و763 شخصا بعدما تماثل 17 ألفا و652 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.