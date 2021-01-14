هبوط أسعار الذهب | تفاصيل

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ انتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، بينما يترقب المستثمرون تفاصيل بشأن مقترح الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن لتحفيز الاقتصاد.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1842.51 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1839.80 دولار.
ودفعت تقارير ذكرت أن خطة بايدن لتقديم مساعدات للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، مقرر الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم، تتكلف نحو تريليوني دولار، عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات للارتفاع قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر وساعدت على رفع الدولار.
وقالت مارجريت يانج، الخبيرة الاقتصادية لدى ديلي فيكس أن "التحفيز المالي سيعزز التعافي الاقتصادي، ما يقود إلى صعود أسعار الفائدة الحقيقية وكذلك يثير آمال تقليص من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، وعلى الجانب الآخر، سيزيد توقعات التضخم".
وأضافت أن الذهب سيواجه صعوبات عند تلك المستويات السعرية إذ إن التحفيز يؤثر عليه إيجابا وسلبا.
وسيركز المستثمرون على استقاء المزيد من المؤشرات بشأن آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة حين يشارك جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي في مناسبة افتراضية بحلول الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.
وقال مجلس الاحتياطي إن الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة متواضعة، بيد أن التفاؤل قل بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 25.24 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.6% إلى 1100.93 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 2382.33 دولار.
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