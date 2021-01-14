10 آلاف إصابة بـ كورونا.. إسرائيل تسجل رقما قياسيا لليوم الثالث وتبحث تمديد الإغلاق

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، الخميس، تشخيص حوالي 10 آلاف إصابة جديدة بالكورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 9388 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة وفيات كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في مارس الماضي إلى 3826 حالة وفاة.

وبذلك تسجل إسرائيل رقما قياسيا جديدا على مدار الأيام الثلاثة الماضية وأدى هذا إلى زيادة عدد الإصابات المؤكدة بـ 522.974. وتم أمس إجراء 121.485 اختبارا ، وبلغت نسبة إيجابية الفيروس 7.9٪.

فيما بلغت الاصابات النشطة 78826. وتوفي 3826 شخصًا منذ تفشي الفيروس في مارس الماضي.

وتأتي هذه البيانات مع تواصل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث حصل على التطعيم نحو 2 مليون شخص، فيما تعتزم وزارة الصحة التقدم بطلب للحكومة من أجل تمديد الإغلاق بأسبوع إضافي على الأقل، علما أن الوزارة تعمل على صياغة مخطط لرفع القيود والخروج من الإغلاق الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار كورونا.

ووفقا للخطة التي وضعها المسؤولون في جهاز الصحة، فإن الحديث يدور عن خطة خروج تدريجية من ثلاثة مراحل، تبدأ بعودة جهاز التعليم واستئناف الأنشطة الاقتصادية بما يشمل السماح بعمل مراكز التسوق. وفي المقابل، تجرى مشاورات بين الجهات المختصة بغية تحديد الآليات والخطة للخروج من الإغلاق وفتح سوق العمل.