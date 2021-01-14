تطبيق "سناب شات" يغلق حساب ترامب نهائياً

أغلق تطبيق (سناب شات) حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشكل نهائي.

وقال متحدث باسم (سناب شات) في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، "لقد أعلنا الأسبوع الماضي تعليقا لأجل غير مسمى لحساب (سناب شات) الخاص بالرئيس ترامب، وعكفنا على إجراء تقييم طويل المدى، حرصا على السلامة العامة، واستنادا لمحاولات ترامب نشر معلومات مضللة وخطاب الكراهية والتحريض على العنف، وهي انتهاكات واضحة لقواعدنا، اتخذنا قرارا بإغلاق حسابه نهائيا".

وتأتي عملية الحظر وسط اتهامات لترامب بمخالفة قواعد تلك المنصات، في أعقاب اقتحام عدد من مناصري ترامب، الأربعاء الماضي، مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط.