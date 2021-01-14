خبراء منظمة الصحة العالمية يصلون ووهان للتحقيق بشأن مصدر كورونا

وصل خبراء من منظمة الصحة العالمية، اليوم، الخميس، إلى مدينة "ووهان" (المركز السابق لتفشي الفيروس في الصين)؛ وذلك لإجراء تحقيق بشأن مصدر فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).



وخضع فريق خبراء العالمية – وفقا لشبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - لاختبارات مسحات الحلق والأجسام المضادة في المطار فور وصولهم، كما سيخضعون لإجراءات الحجر الصحي ذات الصلة المطلوبة بموجب تدابير مكافحة الأوبئة في الصين قبل إجراء عملهم الميداني.



وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت في وقت سابق أن خبراء من منظمة الصحة العالمية يبدأون زيارة ميدانية إلى الصين، الخميس؛ لإجراء تعاون علمي مشترك مع العلماء الصينيين حول تعقب مصدر فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، فيما لم تقدم اللجنة مزيدا من التفاصيل حول برنامج عمل فريق المنظمة.



وزار خبراء منظمة الصحة العالمية الصين مرتين العام الماضي؛ لتتبع منشأ الفيروس، فيما تؤكد الصين أنها إيجابية ومنفتحة وداعمة لتحقيق منظمة الصحة العالمية.