نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقلة حاويات ترفع علم سنغافورة تتعرض لهجوم قبالة سواحل نيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت سفينة نقل الحاويات MAERSK CARDIFF التي ترفع علم سنغافورة، اليوم الخميس، لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا الليلة الماضية.

وبحسب موقع Maritime Bulletin، تقف السفينة حاليا في خليج غينيا، في المنطقة الواقعة جنوب غرب بورت هاركورت.

وقد أفاد الموقع، بأنه من المحتمل أن يكون القراصنة قد تمكنوا من النزول على السفينة واختطافها، مشيرًا إلى وجود قارب تابع للأمن النيجيري في مكان غير بعيد عن الناقلة.

ولفت الموقع، إلى أن السفينة كانت قادمة من ميناء تيما في غانا، ولم تعرف بعد الجهة التي كانت تقصدها قبل الحادث.