منصة مدرستي: آلية بدء الفصل الدراسي الثاني وتحديثات هامة للمعلمين عبر مدرستي

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن أن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1442 سيبدأ من خلال منصة مدرستي الالكترونية للتعليم عن بعد، حيث قامت الوزارة بتحديث منصة مدرستي وإضافة خدمات جديدة إلى المنصة من أجل خدمة العملية التعليمية والمعلمين.

آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني عبر منصة مدرستي

وذكرت وزارة التعليم في بيان لها تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيه أن وزارة التعليم قد حددت آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي، والتدريب التقني، وذكرت الوزارة في بيانها بأنه سيتم بدء الفصل الدراسي الثاني من خلال منصة مدرستي للتعليم عن بعد، وحتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني، على أن يبدأ اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من التاسعة صباحاً، وبالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية سيبدأ اليوم الدراسي لهم في تمام الساعة الثالثة عصراً.

منصة مدرستي

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد استمرت في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1442 من خلال منصة مدرستي للتعليم عن بعد، حيث بدأ العام الدراسي من خلال منصة مدرستي، وأدى الطلاب أيضاً اختبارات الفصل الدراسي الأول من خلال منصة مدرستي بدلاً من الذهاب إلى المدارس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التعليم من أجل الحد من انتشار وباء كورونا بين الطلاب والمعلمين ومنسوبي التعليم.

تحديث منصة مدرستي

وقد قامت الوزارة بإنشاء تحديث في منصة مدرستي والذي من شأنه أن يفيد المعلمين والعملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني، حيث سيتمكن المعلمون والمعلمات من القيام بعدة أشياء من خلال منصة مدرستي بعد تحديث المنصة الجديد الذي تم إطلاقه خلال الأيام الماضية، وهي: