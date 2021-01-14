طريقة تنزيل تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة السوبر الإسباني اليوم 2021/01/14 “الريال* بلباو”

القنوات الرياضية السعودية من أشهر القنوات الرياضية المتخصصة في الوطن العربي، والبحث عن تردد قناة السعودية الرياضية يتزايد من قبل عشاق الكرة الإسبانية لنقلها مباريات السوبر الإسبانية، أمس تم نقل مباراة نصف النهائي الأولى بين برشلونة وريال سوسيداد والتي فاز بها برشلونة، والليلة تنقل مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في نصف النهائي الثاني والتي سوف يتحدد على أثرها من سيقابل البارسا في نهائي السوبر، الذي سينقل عبر شاشة القناة لذا سنقدم لكم تردد القناة بتقنية HD ، SD على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد

تنقل القناة الرياضية السعودية الليلة مباراة ريال مدريد ضد فريق أتليتك بلباو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر شاشة قناة KSA SPORTS HD 1 ويعلق عليها المعلق السعودي المتميز فهد العتيبي، وتنقل أيضاً على قناة KSA SPORTS HD 3 ويعلق عليها المعلق المصري بلال علام وأتاحت القنوات المباراة عبر القناتين لكي تتيح للمشاهد العربي أكثر من أختيار، لمشاهدة المباراة بصوت المعلق الذي يحبه.

القمر الصناعي نايل سات التردد 12284 معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل صحيح الخطأ 6/5 تردد قناة السعودية الرياضية بتقنية SD القمر الصناعي نايل سات التردد 12149 معامل الاستقطاب عمودي V معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 بداية أنطلاق القنوات الرياضية السعودية بداية أنطلاق القنوات الرياضية السعودية بدأ بث القنوات الرياضية السعودية بقناة واحدة فقط وكان ذالك عام 1423 هجري الموافق 2002 ميلادي، وكانت تنقل القناة مباراة واحدة فقط ومع تزايد الاهتمام بمتابعة المباريات، تم التفكير في أطلاق أكثر من قناة تحمل نفس الاسم وبالفعل تم أطلاق قناتين باسم KSA 1-2 لنقل أكثر من قناة في وقت واحد، وتبث القنوات السعودية على أكثر من قمر صناعي مثل عرب سات ونايل سات، لمزيد من المتابعة للجمهور العربي في كل مكان. أهم حقوق القنوات السعودية الرياضية الحصرية مباريات دوري كأـس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. مباريات كأس السوبر الإسباني، والسوبر السعودي، والسوبر المصري السعودي. جميع المنافسات الفردية والجماعية التي تقام في المملكة العربية السعودية. مباريات المنتخب السعودي الأول الودية الدولية التي تقام داخل الأراضي السعودية. أهم المحللين والمعلقين في القنوات الرياضية السعودية أهم حقوق القنوات السعودية الرياضية الحصريةأهم المحللين والمعلقين في القنوات الرياضية السعودية تضم القنوات السودية نخبة متميزة من المعلقين السعودين والعرب منهم “فهد العتيبي، عبد الله الغامدي، حماد العنزي، مشاري القرني، جعفر الصليح، بلال علام، عبد العزيز الهوساوي، ومن المحللين الكابتين يوسف خميس، تركي السلطان، حمزه أدريس، يوسف الثنيان، فؤاد أنور،سلطان البرقان. مباريات اليوم على القنوات الرياضية السعودية المباراة ريال مدريد* أتليتك بيلباو المنافسة الدور نصف النهائي في كأس السوبر الإسباني الموعد 22.00 بتوقيت القاهرة، 23.00 بتوقيت مكة المكرمة القنوات الناقلة قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS 1-3 معلق المباراة فهد العتيبي على القناة الأولى، بلال علام على القناة الثالثة مباريات اليوم على القنوات الرياضية السعودية تردد قناة السعودية الرياضية بتقنية SD

تردد قناة السعودية الرياضية بتقنية HD