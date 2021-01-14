تير شتيغن يقود برشلونة إلى النهائي في غياب ميسي

تأهل برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بعدما تجاوز غياب ليونيل ميسي ليفوز 3-2 على ريال سوسيداد بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ونفذ ريكي بويج ركلة الجزاء الحاسمة لبرشلونة ليحجز مكانه في نهائي الأحد المقبل بعدما أهدر أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج ركلتي ترجيح كما فشل كل من ميكيل أويارزابال وويليان جوزيه وجون باوتيستا في التسجيل لسوسيداد.

وتقدم برشلونة بهدف دي يونج في الدقيقة 39 بعد تعاون رائع بين مارتن برايثويت وجريزمان لكن اللاعب الهولندي تسبب في ركلة جزاء بعد الاستراحة مباشرة ليدرك أويارزابال التعادل.

ويلعب ريال مدريد حامل اللقب ضد أتليتيك بيلباو في المواجهة الأخرى للدور قبل النهائي غدا الخميس حيث تقام البطولة في جنوب إسبانيا بدلا من السعودية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال رونالد كومان مدرب برشلونة "كان لدي أربعة لاعبين لتسديد ركلات الترجيح وسألت من سيسدد الركلة الخامسة وقال ريكي إنه سيسددها".

وأضاف "كانت مباراة رائعة وقدم الفريقان أداء جيدا، كانت حماسية واتيحت الفرص للفريقين للفوز بالمباراة".

وقال أويارزابال إنه فخور بما قدمه سوسيداد على مدار 120 دقيقة لكنه اعترف أن الخسارة بركلات الترجيح "مؤلمة جدا".

وغاب ميسي بسبب مشكلة في الفخذ وشارك برايثويت بدلا منه كما شارك المدافع الشاب أوسكار مينجيزا في مركز الظهير الأيمن بعد غياب سيرجينيو ديست غير الجاهز.

وقدم سوسيداد، الذي بدأ الموسم بشكل مذهل لكن تراجع بعد ذلك، كل ما لديه للحفاظ على شباكه في مباراة متكافئة وحصل كل فريق على فرصة حسم الفوز في الوقت الإضافي.

وسدد جريزمان كرة مباشرة في يد ريميرو الذي أبعد فرصة من عثمان ديمبلي بينما أنقذ مارك-أندريه تير شتيجن مرمى برشلونة من محاولتي خوسيبا زالدوا وعدنان يانوزاي.

ونال برشلونة لقب كأس السوبر 13 مرة وهو رقم قياسي لكنه خسر أمام أتليتيكو مدريد في قبل نهائي العام الماضي ثم اقيل المدرب إرنستو بالبيردي لسوء النتائج رغم تصدر الدوري في ذلك الوقت.