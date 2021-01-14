مورينيو "الخائب" ينتقد دفاع توتنهام بعد التعادل السادس

عبّر جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير عن خيبة أمله من هشاشة دفاع فريقه والسماح لفولهام بالتعادل 1-1 في مباراتهما الأربعاء، وهو التعادل السادس للفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت النتيجة المماثلة لما حدث أمام نيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد وكريستال بالاس، حيث تقدم توتنهام وفشل في الاستفادة من ذلك وسمح لمنافسيه بالعودة.

ومنح هاري كين تقدما مبكرا لتوتنهام بضربة رأس لكن بييرإميل هويبيرغ وسون هيونغ مين أهدرا عدة فرص ليدرك إيفان كافاليرو التعادل في منتصف الشوط الثاني للفريق الضيف.

وخلال مؤتمر صحفي قال مورينيو: "في الشوط الثاني أتيحت لنا أبرز فرصة لحسم المباراة لكن عندما لا تفعل ذلك فلا يجب اهتزاز شباكك بمثل هذه الطريقة كما حدث معنا".

وأضاف: "هذه القصة تكررت منذ بداية الموسم. نتحدث عن عدم حسم المباريات، نعم يمكننا التحدث عن ذلك واليوم كان الوضع واضحا حيث كان يجب علينا حسم المباراة في الشوط الأول".

وتابع قائلا: "بالعودة إلى الأهداف التي دخلت مرمانا فمن الصعب استيعاب ذلك"، حسبما نقلت "رويترز".

وكان الأداء سيئا من ثنائي دفاع توتنهام ديفينسون سانشيز وإيريكداير، حيث تفوق كافاليرو عليه في هدف إدراك التعادل.

ولم يحدد مورينيو أي أسماء لكنه تحدث عن الأخطاء "الفردية"، لكنه أجاب عند سؤاله عن تراجع فريقه قائلا: "هناك بعض الأمور التي يجب أن تحدث فيما يتعلق بتنظيم الفريق، لكن هناك أشياء أخرى متعلقة بالإمكانات الفردية والقدرة الفردية، هذا هو الأمر بكل بساطة".

ويحلّ توتنهام، الذي يحتل المركز السادس متأخرا بست نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر، ضيفا على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب يوم الأحد