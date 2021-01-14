إصابات كورونا الجديدة في روسيا عند أعلى مستوى منذ نحو أسبوعين

بعد تراجع تدريجي على مدى نحو 10 أيام، عاودت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا الارتفاع واقتربت لأول مرة منذ أوائل يناير من عتبة الـ25 ألفا.

إصابات كورونا الجديدة في روسيا عند أعلى مستوى منذ نحو أسبوعينبوتين يوعز ببدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين ابتداء من الأسبوع المقبل

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصد 24763 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 22850 إصابة في اليوم السابق، ما يمثل أكبر حصيلة منذ الثاني من يناير عندما تم تسجيل 26301 إصابة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (5893 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3041 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 13.8% من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 570 حالة وفاة، مقابل 566 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 27956 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و495816 إصابة مؤكدة، منها 63940 حالة وفاة و549832 حالة نشطة ومليونين و882044 حالة شفاء.

وتخطى عدد الفحوصات المختبرية التي أجريت في روسيا لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19" حتى اليوم عتبة الـ95 مليونا (465 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 611 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وانطلقت في روسيا شهر ديسمبر الماضي حملة للتطعيم المجاني ضد كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد العدوى على مستوى العالم.

وأوعز الرئيس فلاديمير بوتين أمس ببدء التطعيم الشامل ضد كورونا لجميع المواطنين ابتداء من الأسبوع المقبل.