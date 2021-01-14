التعليم الإماراتية تؤجل استئناف دراسة طلبة الثانوية في المبنى المدرسي

قرّرت وزارة التربية والتعليم الإماراتية تأجيل استئناف الدراسة لطلبة الحلقة الثالثة للدوام في المبنى المدرسي بداية الأسبوع المقبل، وسيواصل جميع طلبة الحلقة الثالثة نظام التعلم عن بُعد حتى إشعار آخر.
ووفقا لما أعلنته صحيفة الاتحاد الإماراتية، أجرى الفريق المعني من وزارة التربية والتعليم اجتماعا عاجلًا وطارئًا لإخطار المدارس بهذا الأمر وعليه يتم إبلاغ الطلبة الذين اختاروا التعليم الواقعي بعدم الحضور للمبنى المدرسي الأسبوع المقبل ومواصلة تعليمهم عن بعد.
بدورها خاطبت المدارس أولياء الأمور باستمرار الدراسة عن بُعد، وذلك حرصًا من الوزارة على سلامتهم وسلامة الكادر الإداري والتدريسي.
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