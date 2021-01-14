وكيل وزارة الخارجية البحريني يجتمع مع القائم بأعمال سفير إسرائيل لدى المملكة

ذكر موقع "i24NEWS" أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، اجتمع مع القائم بأعمال سفير دولة إسرائيل، إيتاي تاغنر لدى مملكة البحرين.. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الأوضاع والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية للبحرين على أن "المملكة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تؤمن بأهمية الاستثمار في ثقافة السلام والحوار، وترسيخ التعايش من أجل سيادة الأمن والتنمية والازدهار لكافة شعوب المنطقة".

وأشار إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يلبي التطلعات المشتركة. وأشاد الوكيل بالجهود "الطيبة التي يبذلها إيتاي تاغنر في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين"

ومن جهته أعرب القائم بأعمال سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين، عن تقدير بلاده للسياسة الحكيمة والرائدة لمملكة البحرين، والتي تسهم في تعزيز أمن وازدهار المنطقة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرقي.