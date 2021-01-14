نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 ملايين شخص في العراق يعانون أزمة غذاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "الصباح" العراقية، اليوم الخميس، نقلًا عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بأن قرابة 3 ملايين عراقي معرضون لأزمة في استهلاك الغذاء.

ونقلت الصحيفة، عن ممثل البرنامج العالمي في العراق عبد الرحمن ميجاج، قوله: "وفقاً لنظام مراقبة الجوع في برنامج الأغذية العالمي، فإن نحو 3 ملايين شخص في العراق يعانون من كفاية استهلاك الغذاء، ما يشمل 731 ألف نازح يعانون غياب الأمن الغذائي".

وذكر ممثل البرنامج العالمي في العراق، أنَّ تأثيرات سلبية طالت شرائح كبيرة من العراقيين جراء أزمة كورونا والأوضاع الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط في السنة الماضية.

وأشار إلى أن خفض قيمة الدينار العراقي في جزء منه لتغطية العجز المالي أثر في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، أثر بدوره في الأمن الغذائي على مستوى الأسرة، وهذا تحدٍ إضافي في زمن الوباء، حيث فقد الكثير من الناس وظائفهم اليومية ودخلهم.