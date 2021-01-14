الإمارات تسجل 2671 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أنها أجرت 126,625 فحصًا لتكشف عن 3,382 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجل 2,671 حالة شفاء و3 وفيات في الـ 24 ساعة الماضية.

وزف مسئول إماراتي بشرى سارة حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وكفايتها للجميع، وهو ما يؤكد تصدر الإمارات للدول العربية ومن العشرة الأوائل في العالم في توفير اللقاحات وتطعيم السكان.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، سلطان بن أحمد الجابر، إن "اللقاح المضاد لفيروس كورونا أصبح الآن متوفرا لجميع أفراد المجتمع بجميع فئاته وشرائحه".

وأكد الجابر خلال كلمة بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، أن الإمارات "كانت من أوائل الدول التي حرصت على توفير اللقاح وتقديمه".

وأضاف أن المرحلة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا شملت "تقديم اللقاح لأبطال خط الدفاع الأول من الأطباء والكوادر الطبية، تلاها إطلاق الحملة الوطنية للقاح ضد فيروس كورونا، من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئات الصحية المحلية، والتي استهدفت كبار السن من المواطنين والمقيمين، والأشخاص الأكثر عرضة للمرض".

ولفت الوزير إلى أن الإمارات "كانت وما زالت، متميزة وسباقة في حرصها على توفير أعلى معايير السلامة في جميع مراحل التخطيط للتعافي من فيروس كورونا، ومن أهمها اللقاح الذي تم توفيره مجانا وبشكل اختياري لجميع المواطنين والمقيمين".

وأطلقت دولة الإمارات عملية التلقيح ضد فيروس كورونا بالعاصمة أبوظبي 14 ديسمبر، لتصبح من أولى الدول التي بدأت حملة التطعيم الجماعي، وتنضم إلى بريطانيا التي زامنتها في إطلاق أول حملة تطعيم بلقاح فايزر/بيونتك.

واستخدمت الإمارات لقاح شركة "سينوفارم" التابع لمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية الصيني أظهرت فعالية كبيرة.