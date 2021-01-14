كفاءة وخبرة .. رئيس المحكمة الدستورية بالبحرين يهنئ رئيس مجلس النواب المصري

هنأ الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية بمملكة البحرين ، المستشار الدكتور حنفي علي جبالي بانتخاب رئيسًا لمجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة، معربًا عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لرئيس مجلس النواب المصري بالتوفيق والنجاح .

وأشاد رئيس المحكمة الدستورية بما يتمتع به معالي المستشار الدكتور حنفي علي جبالي من الكفاءة والخبرة القانونية والدستورية وإسهاماته الوطنية العديدة.