كفاءة وخبرة .. رئيس المحكمة الدستورية بالبحرين يهنئ رئيس مجلس النواب المصري

هنأ الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية بمملكة البحرين ، المستشار الدكتور حنفي علي جبالي بانتخاب رئيسًا لمجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة، معربًا عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لرئيس مجلس النواب المصري بالتوفيق والنجاح .
وأشاد رئيس المحكمة الدستورية بما يتمتع به معالي المستشار الدكتور حنفي علي جبالي من الكفاءة والخبرة القانونية والدستورية وإسهاماته الوطنية العديدة.
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