انفجار بمركز تابع لسفارة الإمارات في بنجلاديش.. والتحقيقات: بسبب التكييف

وقع انفجار في مركز لإصدار التأشيرات تابع لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دكا عاصمة بنجلاديش.

وردًا على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول وقوع انفجار في مركز التأشيرات التابع لسفارة الإمارات لدى العاصمة البنجلاديشية دكا يوم أمس الأربعاء، قالت سفارة الإمارات في جمهورية بنجلاديش الشعبية إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث كان عرضيا نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف بالمركز.

وأكدت السفارة - في بيان لها - أنها تقوم بالتعاون مع السلطات المحلية بإجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة الأسباب التي كانت وراء وقوع الانفجار.

من جانب آخر، قالت وسائل إعلام عبرية، أمس الأربعاء، إن السلطات الإماراتية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية، بموافقة الحكومة على اتفاقية "الإعفاء المتبادل" من التأشيرات، مشيرة إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا.

ونقل موقع "آي 24 نيوز" العبري عن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي قوله إن "المصادقة على الاتفاقية هي خطوة أساسية في التنفيذ الكامل والسريع للاتفاقيات العديدة التي يتم التوصل إليها مع الإمارات والبحرين والمغرب".

وأشار الموقع إلى أن أبوظبي كانت قد فعلت تأشيرات سياحية للإسرائيليين بشكل مؤقت، لحين المصادقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرات للبلدين.

وكانت مجموعة بريد الإمارات أعلنت عن توسيع نطاق عملياتها الدولية أمس الأربعاء، بإضافة إسرائيل إلى شبكة عملياتها البريدية.

وارتبطت الشركة مع نظيرتها "بريد إسرائيل" لتسهيل الوصول إلى المدن والوجهات في جميع أنحاء إسرائيل، الأمر الذي من شأنه توفير قناة موثوقة للسوق الجديد.