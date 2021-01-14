نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور السلالة البريطانية من كورونا في الفلبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم الخميس، ظهور السلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت الصحة الفلبينية، في بيان رسمي: "بعد تعزيز المراقبة البيولوجية، والرقابة على حدود الفلبين، تؤكد وزارة الصحة رسميا اكتشاف B1.1.7 SARS-CoV-2 (السلالة البريطانية من فيروس كورونا) في البلاد".

وأكدت الصحة الفلبينية، اكتشاف السلالة الجديدة، لدى مواطن قدم من الإمارات العربية يوم 7 يناير. وبعد وصوله تم وضع هذا المواطن في الحجر الصحي. ويجري في الوقت الراهن، تحليل العينات المأخوذة منه، بشكل دقيق.

ورصدت الصحة الفلبينية، اكتشاف 492700 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في الفلبين، وتعافى من المرض 458523 شخصا، وتوفي بسببه 9699 مريضا.