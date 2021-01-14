طريقة تسديد رسوم التأشيرة عن طريق الصراف وأنواع التأشيرات بالمملكة

طريقة تسديد رسوم التأشيرة عن طريق الصراف تشغل كثير من أذهان الراغبون في سداد رسوم التأشيرة أي كانت عائلية أو سياحية أو استقدام عمالة من الخارج، واصبح معرفة الطريقة الكتروانيا وهذا ما تسعى إليه السعودية في إنهاء التعاملات الورقية وان يكون جميع الإجراءات الكترونيا وطرق التقديم على أي خدمة تابعة للحكومة من خلال الأنترنت لتسهيل التعامل وتوفيرا للوقت والجهد المبذول في الذهاب إلى مكاتب المختلفة، وتعد التأشيرة السعودية الوثيقة الرسمية لدخول إلي المملكة خلال فترة الإقامة المحددة وتعرف بالفيزا، وقد سهلت المنصات الإلكترونية الكثير على المواطنين والراغبين فى معرفة أسعار وطرق سداد الرسوم الخاصة بالتأشيرة أوالإقامة. طريقة تسديد رسوم التأشيرة عن طريق الصراف التوجه إلي اقرب ماكينة صراف آلي في مكان إقامتك. ثم أدخل بطاقتك في جهاز الصراف الآلي وأدخل كلمة المرور. ستظهر العديد من الخيارات المختلفة قبل اختيار الخدمات الحكومية. ثم حدد علامة التبويب المدفوعات. لدفع ثمن التأشيرة يجب عليك اختيار خدمة التأشيرة. ثم يحدد الشخص طبيعة التأشيرة ومن هو أحد أفراد الأسرة الذي يريد دفع ثمن التأشيرة. ويمكنك أداء هذه الخدمة للوافد. يتم إدخال رقم الإقامة. ثم اضغط على تأكيد للمتابعة. اكتب عدد التأشيرات التي تحتاج إلى جمعها. ثم دفع الرسوم المطلوبة. عرض بيان مفصل للرسوم المطلوبة لدفع مقابل كل تأشيرة. الرسوم الواجب دفعها لكل تأشيرة تقدر بـ 2000 ريال سعودي. سيتم خصم الرسوم من حسابك الجاري. الضغط فوق قبول لدفع الرسوم. دفع رسوم التأشيرة من خلال أمين الصندوق. دفع رسوم التأشيرة الدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي. افتح حسابك الشخصي بكلمة مرور وكلمة مرور. عند فتح حسابك الشخصي أدخل المدفوعات من خلاله. الضغط فوق دفع المدفوعات الحكومية من المدفوعات. اتبع الإرشادات الموجودة. حدد الخدمة التي تريدها، مثل التوظيف. كتابة البيانات المطلوبة بدقة. أدخل رقم إقامة كفيلك. ثم اختر مقدار التأشيرات التي تريد سداد قيمتها.

رسوم كل تأشيرة تكون حوالي 2000 سعودي. أدخل رقم حسابك المصرفي ومعلومات الدفع عبر الإنترنت لإكمال المعاملة. أنواع التأشيرات بالمملكة تأشيرة عمل :الهدف من الحصول على هذه التأشيرة هو العمل يمكن أن يفيد العمل الوكالات الحكومية أو المنظمات الخاصة.ويتيح لحاملي هذه التأشيرة الاستثمار في مجالات دراسية مختلفة. تأشيرة الأسرة : يتم تطبيق هذه التأشيرة والحصول عليها في أي وقت باستثناء فترة الحج ويحصل الأقارب من الدرجة الأولى على هذه التأشيرة فقط، وفي معظم الحالات تكون التأشيرة صالحة لمدة شهر واحد فقط، ومن الممكن تجديد وتمديد مدة تأشيرة الأسرة.

تأشيرة دراسية : يحصل الطلاب على هذه التأشيرة إذا تم استقدامهم للدراسة في أحد جامعات المملكة ولكن يجب أن يكون موافقة مختومة من جانب هذه الجامعات ليتم استقدام الطلاب واحيانا يحصل الطالب على منحة دراسية وتكون مدة إقامته في المملكة مجانية. تأشيرة علاجية : يحصل البعض على فرصة السفر للبلاد من أجل الحصول على تأشيرة علاجية وفرصة للعلاج في المملكة العربية السعودية. تأشيرة دبلوماسية : تمنح هذه التأشيرات للعاملين في المجال السياسي أو الاقتصادي أو للعاملين في أي من المجالات الحساسة ويتم الحصول على هذه التأشيرة عن طريق العاملين في المواقع الهامة مثل القنصليات والسفارات. تأشيرة سياحية : يتم الحصول على تأشيرات السياحة من جانب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والرحلات الترفيهية والسياحية لم تكن متوفرة من قبل في المملكة العربية السعودية فهي فكرة جديدة. طريقة تسديد رسوم التأشيرة عن طريق الصرافدفع رسوم التأشيرةأنواع التأشيرات بالمملكة الوسوم

طريقة تسديد رسوم التأشيرة عن طريق الصراف تشغل كثير من أذهان الراغبون في سداد رسوم التأشيرة أي كانت عائلية أو سياحية أو استقدام عمالة من الخارج، واصبح معرفة الطريقة الكتروانيا وهذا ما تسعى إليه السعودية في إنهاء التعاملات الورقية وان يكون جميع الإجراءات الكترونيا وطرق التقديم على أي خدمة تابعة للحكومة من خلال الأنترنت لتسهيل التعامل وتوفيرا للوقت والجهد المبذول في الذهاب إلى مكاتب المختلفة، وتعد التأشيرة السعودية الوثيقة الرسمية لدخول إلي المملكة خلال فترة الإقامة المحددة وتعرف بالفيزا، وقد سهلت المنصات الإلكترونية الكثير على المواطنين والراغبين فى معرفة أسعار وطرق سداد الرسوم الخاصة بالتأشيرة أوالإقامة. طريقة تسديد رسوم التأشيرة عن طريق الصراف التوجه إلي اقرب ماكينة صراف آلي في مكان إقامتك. ثم أدخل بطاقتك في جهاز الصراف الآلي وأدخل كلمة المرور. ستظهر العديد من الخيارات المختلفة قبل اختيار الخدمات الحكومية. ثم حدد علامة التبويب المدفوعات. لدفع ثمن التأشيرة يجب عليك اختيار خدمة التأشيرة. ثم يحدد الشخص طبيعة التأشيرة ومن هو أحد أفراد الأسرة الذي يريد دفع ثمن التأشيرة. ويمكنك أداء هذه الخدمة للوافد. يتم إدخال رقم الإقامة. ثم اضغط على تأكيد للمتابعة. اكتب عدد التأشيرات التي تحتاج إلى جمعها. ثم دفع الرسوم المطلوبة. عرض بيان مفصل للرسوم المطلوبة لدفع مقابل كل تأشيرة. الرسوم الواجب دفعها لكل تأشيرة تقدر بـ 2000 ريال سعودي. سيتم خصم الرسوم من حسابك الجاري. الضغط فوق قبول لدفع الرسوم. دفع رسوم التأشيرة من خلال أمين الصندوق. دفع رسوم التأشيرة الدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي. افتح حسابك الشخصي بكلمة مرور وكلمة مرور. عند فتح حسابك الشخصي أدخل المدفوعات من خلاله. الضغط فوق دفع المدفوعات الحكومية من المدفوعات. اتبع الإرشادات الموجودة. حدد الخدمة التي تريدها، مثل التوظيف. كتابة البيانات المطلوبة بدقة. أدخل رقم إقامة كفيلك. ثم اختر مقدار التأشيرات التي تريد سداد قيمتها.

رسوم كل تأشيرة تكون حوالي 2000 سعودي. أدخل رقم حسابك المصرفي ومعلومات الدفع عبر الإنترنت لإكمال المعاملة. أنواع التأشيرات بالمملكة تأشيرة عمل :الهدف من الحصول على هذه التأشيرة هو العمل يمكن أن يفيد العمل الوكالات الحكومية أو المنظمات الخاصة.ويتيح لحاملي هذه التأشيرة الاستثمار في مجالات دراسية مختلفة. تأشيرة الأسرة : يتم تطبيق هذه التأشيرة والحصول عليها في أي وقت باستثناء فترة الحج ويحصل الأقارب من الدرجة الأولى على هذه التأشيرة فقط، وفي معظم الحالات تكون التأشيرة صالحة لمدة شهر واحد فقط، ومن الممكن تجديد وتمديد مدة تأشيرة الأسرة.

تأشيرة دراسية : يحصل الطلاب على هذه التأشيرة إذا تم استقدامهم للدراسة في أحد جامعات المملكة ولكن يجب أن يكون موافقة مختومة من جانب هذه الجامعات ليتم استقدام الطلاب واحيانا يحصل الطالب على منحة دراسية وتكون مدة إقامته في المملكة مجانية. تأشيرة علاجية : يحصل البعض على فرصة السفر للبلاد من أجل الحصول على تأشيرة علاجية وفرصة للعلاج في المملكة العربية السعودية. تأشيرة دبلوماسية : تمنح هذه التأشيرات للعاملين في المجال السياسي أو الاقتصادي أو للعاملين في أي من المجالات الحساسة ويتم الحصول على هذه التأشيرة عن طريق العاملين في المواقع الهامة مثل القنصليات والسفارات. تأشيرة سياحية : يتم الحصول على تأشيرات السياحة من جانب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والرحلات الترفيهية والسياحية لم تكن متوفرة من قبل في المملكة العربية السعودية فهي فكرة جديدة. طريقة تسديد رسوم التأشيرة عن طريق الصرافدفع رسوم التأشيرةأنواع التأشيرات بالمملكة

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