أخبار اليمن : 7 جرحى في صعدة وخروقات مستمرة بالحديدة

دوت الخليج -

7 جرحى في صعدة وخروقات مستمرة بالحديدة

واصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، فيما أصيب 7 مواطنين بقصف سعودي على صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 7 جرحى في صعدة وخروقات مستمرة بالحديدةواصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، فيما أصيب 7 مواطنين بقصف سعودي على صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 143 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ 50 والتحيتا، و30 خرقاً بقصف مدفعي و94 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأشار المصدر إلى أن من بين الخروق تحليق أربع طائرات حربية في أجواء حيس والجبلية و13 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجاح والفازة والتحيتا وكيلو 16 . وأكد المصدر إصابة سبعة مواطنين بجروح متفاوتة بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. وشن طيران العدوان أربع غارات على مديرية الظاهر بالمحافظة نفسها. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية جبل مراد بمحافظة مأرب.

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