أخبار اليمن : مركز الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين

مركز الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء شديدة البرودة على المحافظات الجبلية مع احتمال تكوّن الصقيع على أجزاء منها خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء ستستمر شديدة البرودة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، والضالع مع احتمال تكون الصقيع على أجزاء منها.

وأشار المركز إلى أن الأجواء ستكون باردة على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، وحضرموت والمناطق الصحراوية وذلك أثناء الليل وساعات الصباح الباكر.

وحذر المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى تلك المحافظات من التدني في درجات الحرارة الصغرى وصدمات البرد الشديدة.

وحث المركز المزارعين ورعاة المواشي والنحالين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية من آثار البرد الشديد.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم بلغت صفر في عمران , 0.8 في ذمار، صنعاء: 1.2 , إب : 6.1 , السدة : 7.0 , سيئون : 7.2 , عتق : 8.0.