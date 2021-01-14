الفلبين تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت الوزارة: "بعد تعزيز المراقبة البيولوجية، والرقابة على حدود الفلبين، تؤكد وزارة الصحة رسميا اكتشاف السلالة البريطانية من فيروس كورونا فى البلاد".

وأضافت، أنه تم اكتشاف السلالة الجديدة، لدى مواطن فلبينى قدم من الإمارات العربية يوم 7 يناير. وبعد وصوله تم وضع هذا المواطن فى الحجر الصحي. ويجرى فى الوقت الراهن، تحليل العينات المأخوذة منه، بشكل دقيق.

يشار إلى أن الفلبين كانت قد سجلت 492700 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 حتى الآن، بينما تعافى من المرض 458523 شخصا، وتوفى بسببه 9699 مريضا.