تقارير: انخفاض عدد المزارعين في تركيا

تراجع عدد العاملين بالقطاع الزراعي في تركيا بنسبة 8.6 في المائة وفق بيانات رسمية، نشرتها صحيفة "زمان" التركية.
وبحسب نشرة مراقبة التوظيف التي يتم إعدادها عن شهر أكتوبر 2020 مقارنة بالعام السابق 2019 وفقا لبيانات وكالة التوظيف التركية ومؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية في تركيا، فإن حوالي 54 ألف مزارع انسحبوا من مهنة الزراعة في عام واحد.
كما انخفض عدد المزارعين المسجلين في نظام تسجيل المزارعين إلى مليون و803 آلاف مزارع اعتبارا من أغسطس 2020، بعد أن كان 2 مليون و83 ألف مزارع في عام 2019.
ووفقا للبيانات، فقد انخفض عدد المزارعين في جميع الولايات باستثناء إسكي شهير وقوجايلي في عام واحد.
أما الولاية التي سجلت أعلى انخفاض في عدد المزارعين فكانت مانيسا تبعتها قونية وشانلي أورفا ومرسين وسامسون.
ومن أهم أسباب اضطرار المزارع التركي لمغادرة أرضه هو ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة والأدوية والبذور بنسب تتراوح من 30 وحتى 150%.
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