قالت قناة التلفزيون المركزية في الصين، إن شخصا لقي مصرعه، وأصيب سبعة آخرون اليوم في انفجار قوي بالمنطقة الجمركية الخاصة في مدينة تيانجين بشمال البلاد.
وذكرت القناة، أن الحادث وقع في منشأة تابعة لشركة مختصة بتوريد مكونات سيارات TWC.
وأشارت القناة، إلى أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 12:50 بتوقيت بكين (07:50 بتوقيت موسكو).
ونوهت القناة، بأنه تم نقل جميع المصابين بجروح ورضوض إلى المستشفى.
وذكرت القناة، أنه يجري التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع شخص في انفجار بمنطقة جمارك خاصة بشمال الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.