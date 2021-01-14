مصرع شخص في انفجار بمنطقة جمارك خاصة بشمال الصين

قالت قناة التلفزيون المركزية في الصين، إن شخصا لقي مصرعه، وأصيب سبعة آخرون اليوم في انفجار قوي بالمنطقة الجمركية الخاصة في مدينة تيانجين بشمال البلاد.

وذكرت القناة، أن الحادث وقع في منشأة تابعة لشركة مختصة بتوريد مكونات سيارات TWC.

وأشارت القناة، إلى أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 12:50 بتوقيت بكين (07:50 بتوقيت موسكو).

ونوهت القناة، بأنه تم نقل جميع المصابين بجروح ورضوض إلى المستشفى.

وذكرت القناة، أنه يجري التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.