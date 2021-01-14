بالأسماء.. 10 نواب جمهوريين أمريكيين صوتوا لصالح عزل ترامب

صوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح قرار بتوجيه تهمة التحريض على التمرد للرئيس الأمريكي وعزله من منصبه، على خلفية اقتحام انصاره للكونجرس أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات في 6 يناير.

وصوتت لصالح القرار أغلبية من 232 عضوًا بمجلس النواب، بينهم 222 ديمقراطيًا و10 جمهوريين، مقابل 197 جمهوريًا صوتوا ضد القرار.

وكان 7 نواب جمهوريين قد أعلنوا قبل إجراء التصويت نيتهم تأييد قرار اتهام ترامب وعزله، لكن النتائج النهائية أظهرت تصويت 10 جمهوريين لصالح القرار.

وبحسب الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بي آر"، فإن النواب الجمهوريين الذين صوتوا لعزل ترامب هم: النائبة ليز تشيني (وايومنج)، والنائب توم رايس (ساوث كارولينا)، والنائب دان نيوهاوس (واشنطن)، والنائب آدم كينزنجر (إلينوي)، والنائب أنتوني جونزاليز (أوهايو)، والنائب فريد أبتون (ميشيجان)، والنائب جيمي هيريرا بيوتلر (واشنطن)، والنائب بيتر ميجر (ميشيجان)، والنائب جون كاتكو (نيويورك)، والنائب ديفيد فالاداو (كاليفورنيا).

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، أنها وقعت رسميًا على قرار المجلس بعزل الرئيس دونالد ترامب.

وقالت "بيلوسي"، في بيان لها، "أثبت مجلس النواب اليوم أنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس الولايات المتحدة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يدين العنف الذي وقع الأسبوع الماضي في أحداث الكونجرس جملةً وتفصيلًا.

وأضاف "ترامب"، في بيان له، "أصدرت تعليمات للوكالة الاتحادية باستخدام ما يلزم لفرض النظام أثناء نقل السلطة".

وتابع "لا مناصر حقيقيًا لي يمكنه أن يهدد أو يعتدي على مواطن أمريكي، وعلينا التركيز على تغليب مصلحة البلاد وأدعو الأمريكيين أن يمضوا قدما متحدين لمصلحتنا ومصلحة بلدنا".

واستطرد "نشهد اعتداء غير مسبوق على حرية التعبير، وإسكات الناس أمر خطير وغير مقبول، وتلقيت تقارير عن تظاهرات في الأيام المقبلة لكننا لن نقبل بالعنف".