إسرائيل تعلن إصابة 30 أسيرا فلسطينيا بـ كورونا في سجن رامون

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية عن إصابة 30 أسيرا فلسطينيا بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 في سجن رامون.

وأضافت أن جميع من تم تشخيصهم لم تظهر عليهم أعراض المرض، وهم في حالة جيدة وتم نقلهم إلى العزل.

ويأتي ذلك على خلفية رفض وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا تطعيم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.