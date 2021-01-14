لافروف: ندعم إطلاق عملية سياسية في ليبيا بمشاركة كافة القوى

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي، أن بلاده تدعم إطلاق عملية سياسية في ليبيا بمشاركة كافة القوى.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إن بلاده تدعم الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف وزير الخارجية السعودي: "بحثنا سبل التوصل إلى حل للأزمة السورية مع التأكيد على ضرورة وقف التدخلات الإيرانية في سوريا".