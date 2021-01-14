المرصد السورى: ميليشيات إيران تعيد انتشارها فى دير الزور بعد غارات إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وكان مسؤول استخباراتى أمريكى، قد أعلن أمس أن الغارات الإسرائيلية فى سوريا استهدفت مستودعات كانت بمثابة خط أنابيب لمكونات تدعم البرنامج النووى الإيرانى.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلى استهدف، فى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بغارة جوية، عدة مناطق فى دير الزور والبوكمال.
وقال مصدر عسكرى سورى، إن العدو الإسرائيلى نفذ عدوانًا جويًا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، فى تمام الساعة 1,10 من فجر أمس، مشيرًا إلى أن هناك تدقيقًا لنتائج هذا العدوان.
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