وزير الخارجية السعودى: إيران تهدد استقرار المنطقة.. والحوثيون جماعة إرهابية

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى، سيرجى لافروف: "شرحت لنظيرى الروسى نظرة بلادى الطموحة لدفع الاستقرار فى المنطقة ودعم ما يحقق مصلحة الشعوب، كذلك أهمية التصدى للتدخلات الإيرانية فى شؤون المنطقة".
وتابع وزير الخارجية السعودى، بأن سلوك إيران يهدد استقرار المنطقة والعالم، فهى تبدد مواردها على زعزعة استقرار الدول المجاورة، لذلك فأن الحل للتوتر فى المنطقة والأزمة الإيرانية مرتبط بطهران، بحسب قوله.
كما أكد، أن بلاده تدعم الجهود الرامية لوقف إطلاق النار فى ليبيا. أما فيما يخص الأزمة اليمنية، أعرب وزير الخارجية السعودى، عن دعم بلاده لمحاولة الوصول لوقف إطلاق نار شامل فى اليمن والبدء فى عملية سياسية تنهى الصراع.
وتابع: "هجوم الحوثى المستمر على المنشآت المدنية فى بلادنا وفى اليمن يدعم تصنيفهم منظمة إرهابية".
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