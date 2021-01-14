تعرف على خطوات إصدار تصاريح الإقامة في الإمارات

أعلنت الهيئة الاتحادية الإمارتية للهوية والجنسية اليوم، خطوات إصدار تصاريح الإقامة في الإمارات.
وأوضحت الهيئة وفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية، أنه بإمكان الأفراد إصدار التصاريح عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.
وتتمثل خطوات إصدار تصاريح الإقامة فى 6 خطوات أولها التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، وثانيا اختيار خدمة إصدار تصريح الإقامة، وثالثا تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم.
وتمثلت الخطوة الرابعة فى تقديم طلب لبطاقة الهوية، وخامسا تسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة، وأخيرا وضع ملصق الإقامة على جواز السفر وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.
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