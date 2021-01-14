وزير الخارجية الروسي: نقدر دور السعودية وجهود الكويت لإعادة الوحدة الخليجية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن تقدير بلاده للجهود الكويتية والدور الرائد للسعودية في إعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في موسكو: "نرحب بمخرجات قمة العلا في السعودية ونتفق مع الموقف السعودي في ضرورة عدم التدخل الخارجي في شئون الدول الداخلية".



من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة تؤمن بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون من خلال حوار ليبي - ليبي.

وأضاف بن فرحان: "ناقشت مع نظيري الروسي دعمنا لمحاولة الوصول لوقف إطلاق نار شامل في اليمن والبدء في عملية سياسية تنهي الصراع وتعطيل الحوثي للحلول كافة".



وأوضح بن فرحان: "شرحت لنظيري الروسي نظرة بلادي الطموحة لدفع الاستقرار في المنطقة ودعم ما يحقق مصلحة الشعوب".

وتابع: "ناقشت مع نظيري الروسي دعمنا لمحاولة الوصول لوقف إطلاق نار شامل في اليمن والبدء في عملية سياسية تنهي الصراع وتعطيل الحوثي للحلول كافة"، مؤكدًا أن "تصرفات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تعطل عملية السلام في اليمن".

وقال وزير الخارجية السعودي: "شرحت لنظيري الروسي أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية واعتدائها على أمن واستقرار المنطقة وتعزيزها للدمار، وبحثت معه الأمن والاستقرار الإقليمي وما يتعلق بأمن منطقة الخليج".

وأضاف: "نتعاون مع الجانب الروسي ضمن منظومة "أوبك+ ونسعى لتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا في جميع المجالات".