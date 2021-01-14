نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى وجرحى جراء انفجار بمنطقة جمارك خاصة في الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة التلفزيون المركزية في الصين، اليوم الخميس، عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرون، في انفجار قوي بالمنطقة الجمركية الخاصة في مدينة تيانجين بشمال البلاد.

وقد أفادت القناة الصينية، بأن الحادث وقع بمنشأة تابعة لشركة مختصة بتوريد مكونات سيارات TWC، في حوالي الساعة 12:50 بتوقيت بكين (07:50 بتوقيت موسكو).

وذكرت القناة، أنه تم نقل جميع المصابين بجروح ورضوض إلى المستشفى.

ويجري الآن التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.