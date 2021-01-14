نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باكستان: الحكومة تفصل العشرات من رجال الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فصلت الحكومة في باكستان، اليوم الخميس، العشرات من رجال الشرطة لعجزهم عن حماية معبد هندوسي من حشد من المتعصبين المسلمين، في الشهر الماضي.

ووقال مسؤولون من الحكومة، إن نحو 2000 رجل هاجموا معبدًا تاريخيًا وضريحًا هندوسيًا، ودمروا المجمع، وأشعلوا النار فيه في بلدة كرك النائية في مقاطعة خيبر باختونخوا المحافظة.

وقد أفاد تقرير، بأن أكثر من 50 شرطياً كانوا في الموقع لم يواجهوا الحشد وأظهروا "الجبن وعدم المسؤولية والإهمال".

وكان قائد شرطة الإقليم سناء الله عباسي، أعلن فصل ما يصل إلى 12 رجل شرطة من العمل، مع وقف 33 آخرين عن العمل لمدة عام عقاباً لهم.

وألقت السلطات الباكستانية، القبض على أكثر من 30 شخصًا من مثيري الشغب، بمن فيهم الداعية الذي تردد أنه حرض الحشد، بعد التعرف عليهم في مقاطع فيديو للهجوم على الإنترنت.