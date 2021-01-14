وزير الخارجية السعودي: الأنشطة الإيرانية تعمل على زعزعة الأمن في المنطقة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الأنشطة الإيرانية تعمل على زعزعة الأمن في المنطقة، داعيًا طهران لتعزيز مقدرات الشعب الإيراني بدلًا من تمويل ميليشيات لزعزعة أمن دول الجوار.

وأضاف بن فرحان - في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بالعاصمة موسكو اليوم /الخميس/ -: "إن النظام الإيراني يجب أن يغير فلسفته بشأن دوره في المنطقة، والمواطن الإيراني يجب أن يكون في الأولوية، وعندما يحدث ذلك، ستتغير الأمور في المنطقة".

وأوضح أن زيارته إلى روسيا تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في كافة المجالات، منوهًا بأن التعاون مع روسيا ساهم في استقرار أسعار النفط ضمن منظومة (أوبك بلس).

وحول الوضع في اليمن، قال بن فرحان إن المملكة تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى نجاحها في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن، ومتهمًا ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بتعطيل السلام في اليمن.

ولفت إلى أن المملكة تدعم قرار واشنطن باعتبار الحوثيين جماعة إرهابية، منددًا بهجماتهم على المناطق المدنية في السعودية.

وحول ليبيا، قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة تؤكد أن الحل في ليبيا يجب أن يتم دون تدخلات خارجية.